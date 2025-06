A Cerveteri Generazioni a confronto: domenica la mostra d’arte in Sala Ruspoli

Generazioni a confronto, circa 100 opere esposte alla mostra curata da Tiziana Rinaldi Giacometti. Appuntamento domani dalle 17:00

Generazioni a confronto, è questo il titolo della mostra curata da Tiziana Rinaldi Giacometti che si svolgerà domenica 15 giugno, domani, a partire dalle ore 17:00. L’esposizione, che impreziosirà Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri, raccoglie le opere degli studenti che frequentano i corsi di SpazioArtLab81, associazione artistica del territorio. Tra le altre cose, la locandina stessa è stata realizzata da ragazzi giovanissimi, gli studenti della 4B del Carlo Urbani di Ostia di cui Tiziana è insegnante.

Dopo il vernissage, la mostra, patrocinata dal Comune di Cerveteri, rimarrà aperta diverse ore e, oltre ad ammirare le opere, i visitatori potranno assistere a due spettacoli di live painiting grazie ad Enea Agnelli e Kristel Bordini. Non solo, Cristiano Bastianelli sarà L’uomo con la bombetta: il giovane artista, che ha realizzato una riproduzione del celebre quadro di Magritte, vagherà per le sale vestito come il soggetto ritratto cosicché l’opera possa diventare tangibile ed entrare nella vita reale.

“Ciò che lega le diverse generazioni – ha spiegato la curatrice della mostra – è la passione per la pittura e per l’arte. In un mondo così veloce, questa va preservata. Inoltre, la forza di un messaggio non dipende dall’età. Le opere traducono emozioni e sono quelle che è bello mettere a confronto. Il dialogo è fondamentale”.

“Quando entrano in studio, i ragazzi lasciano pensieri e problemi. Questo per loro non è un impegno, si rilassano e si crea una sorta di silenzio. Trovano convivialità grazie all’arte e nascono anche belle amicizie”.

“Vorrei ringraziare – ha proseguito Rinaldi Giacometti –gli sponsor, il Forno Daniele e Milly Ammazzalamorte e Cambio Casa, i ragazzi della 4B per la locandina, tutti i partecipanti e i loro genitori che sono stati presenti e che mi hanno aiutata. Non mi resta che invitare tutti a Sala Ruspoli”.