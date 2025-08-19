A Cerveteri arriva Enrico Galiano, il professore più amato di web e Tv

Giovedì alle 21,30 appuntamento speciale al Parco della Legnara con il creatore della webserie ‘Cose da Prof’

Un viaggio di parole che uniscono, accendono, emozionano e fanno riflettere. Un appuntamento speciale, tra storie e bellezza. A Cerveteri, al Parco della Legnara, arriva uno degli autori più amati d’Italia: Enrico Galiano, scrittore, insegnante e creatore della webserie “Cose da Prof”, che conta milioni di visualizzazioni in rete. L’appuntamento è per giovedì 21 agosto alle ore 21:30, con ingresso libero.

Vincitore del Nastro d’Argento per il Miglior Soggetto per il film ‘Il punto di rugiada’ nel 2024 e del Premio Bancarellino nel 2023 con il libro per ragazzi ‘La società segreta dei salvaparole’, Galiano è uno dei volti di punta di RaiGulp, dove ha condotto per quattro anni ‘La Banda dei Fuoriclasse’, e RaiPlay dove è al timone di ‘Itaca – un mare di storie’.

“Dopo il successo e i grandi spettacoli di Etruria Eco Festival, riprendono gli appuntamenti dell’Estate Caerite e siamo felici che il primo appuntamento sia con un volto di spessore e di rilievo della cultura e della divulgazione italiana come il Professor Enrico Galiano – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – una serata di qualità, per conoscere, per scoprire cose nuove, per saperne di più, per approfondire temi di svariata natura. Sarà certamente un piacere poterlo fare in compagnia di un personaggio noto come Enrico Galiano, apprezzato per il suo modo alternativo di insegnare a tal punto di essere stato inserito da ‘Il Sole 24 ore’ tra i 10 professori più influenti in Italia che sono diventati dei punti di riferimento online”.

“Una serata che abbiamo fortemente voluto all’interno dell’offerta culturale estiva della nostra città – prosegue l’Assessore Cennerilli – un momento speciale rivolto a tutti, adulti, ragazzi e bambini. Vi aspettiamo numerosi per un appuntamento davvero eccezionale!”.

All’interno del Parco della Legnara, per l’occasione, sarà possibile acquistare i libri del Prof. Galiano nello stand allestito dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri.