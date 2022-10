A Cerveteri apre il ‘Waidy Point di Acea Ato 2’: un punto-informazioni con colloqui in videochiamata

Lo sportello entrerà in funzione dal 19 ottobre e sarà operativo tutti i mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 15:30

A Cerveteri in Via delle Mura Castellane n.19, davanti il Parco della Rimembranza, apre il “Waidy Point”, innovativo sportello digitate di Acea Ato 2 dedicato ai clienti del servizio idrico. Svolgerà le medesime funzioni del tradizionale sportello fisico e sarà aperto al pubblico ogni mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 15:30. Lo sportello entrerà in funzione da mercoledì 19 ottobre.

Il servizio sarà fruibile solo su appuntamento, che si può prenotare chiamando il numero verde commerciale 800130331. Il cittadino, che sarà assistito da un addetto presente all’interno del locale, potrà contattare in videochiamata l’operatore di Acea Ato 2 ed effettuare tutte le operazioni commerciali legate alla gestione della sua fornitura idrica come volture, richieste di allaccio e molto altro.

Attivo anche il servizio di sportello digitale a distanza: sarà sufficiente essere in possesso di uno smartphone e connessione internet oppure di un computer con webcam. In questo modo sarà possibile fruire del servizio direttamente da casa propria.

Il servizio di sportello digitale a distanza, è attivo su prenotazione, sempre al medesimo numero, dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 16:00, e il sabato dalle ore 08:30 alle 12:30, festivi esclusi.

“Un servizio estremamente utile per la cittadinanza che in questo modo avrà un contatto diretto con la società Acea Ato 2 – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per tanti anni nella nostra città è stato attivo uno sportello fisico, proprio all’interno del Centro Storico. Poi l’ufficio è stato chiuso. Sin da subito, l’allora Sindaco Alessio Pascucci, e anche io in veste di Assessore alle Politiche Ambientali, ci siamo battuti affinché quanto prima venisse riattivato un servizio analogo. Oggi, grazie alla disponibilità della Società e al nostro lavoro, possiamo nuovamente fruire di questo servizio, fondamentale in un territorio come il nostro che conta più di 37mila residenti. Sarà un interfaccia importante, garantirà un supporto diretto ai cittadini che per avere informazioni non dovranno dunque più recarsi direttamente alla sede di Piazzale Ostiense a Roma”.