A Bracciano arriva l’appuntamento è con i mercatini artigianali

Domenica 14 giugno nel centro della città in mostra artigiani, prodotti tipici e oggettistica

A Bracciano domenica 14 giugno ritornano i mercatini artigianali.

Dopo tre mesi di isolamento in piazza IV Novembre artigiani ed espositori accoglieranno curiosi e turisti che visiteranno le bellezze della città, dal castello Orsini allo splendido lago.

“Il mercatino di Bracciano” comprende prodotti tipici, oggettistica, antiquariato, e tanto altro che allieterà la prima domenica di un evento che si svolgerà ogni seconda domenica del mese.

Fiere & Eventi, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Bracciano , ha organizzato una manifestazione che a Natale aveva raggiunto un ottimo successo.

L’occasione dopo la riapertura totale è ghiotta per coloro che visiteranno la località che offre bellezze sia naturali che materiali.

Il lago, come si sa, in questo periodo estivo è l’attrazione principale di Bracciano e quindi per i turisti vi sarà la possibilità di visitare il centro storico e i suoi scorci.