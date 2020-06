Condividi Pin 44 Condivisioni

Ospiti della trasmissione televisiva ‘Io e te’ in onda lunedì 22 giugno

50 anni d’amore, coppia di Cerveteri finisce su Rai Uno

Ospite della trasmissione televisiva ‘Io e te’, condotta da Pierluigi Diaco in compagnia di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, in onda lunedì 22 giugno, una coppia di Cerveteri, in occasione delle loro nozze d’oro.

I signori, in pensione, si sono raccontati ai microfoni di Rai Uno, emozionando e trasmettendo ai telespettatori tutto il loro amore per la campagna e per il lavoro, che si tramanda da generazioni, sullo sfondo una romantica e suggestiva Cerveteri.

Di seguito, una breve parte del filmato

Sono orgogliosa di condividere con tutti voi un'emozione UNICA:La mia famiglia in un breve ma intenso filmato❣️ Grazie al regista Ntoni Chiodo e a tutto lo staff della Rai per aver ospitato i miei genitori nella trasmissione "Io e Te" condotta da Pierluigi Diaco andata in onda lunedì 22 giugno. Gepostet von Lucia Lupica am Donnerstag, 25. Juni 2020