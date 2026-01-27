29.000 euro in pochi giorni: la raccolta dei colleghi di Poste Italiane per il figlio di Federica Torzullo

Come tutte le tragedie, quelle vere, anche quella del femminicidio di Federica Torzullo non finisce con l’arresto del marito, o con il drammatico doppio suicidio dei genitori di lui. Ma continuerà a pesare come un macigno, negli anni a venire, sulla vita dei parenti più stretti. Quando, come in questo caso, una donna viene uccisa, restano inevitabilmente famiglie spezzate e, soprattutto, restano i figli. Nel 2024 l’Istat stima ben 25 orfani minori legati a crimini domestici. Sono tutti bambini e ragazzi che, da un giorno all’altro, perdono i loro punti fermi, una casa e la normalità.

Ve ne sarete sicuramente resi conto anche voi. È quasi impossibile parlare della tragica sorte di Federica Torzullo senza avere l’ultimo pensiero per suo figlio. Rimasto nel giro di pochi giorni senza madre, senza padre e senza nonni paterni. Uno shock che lo accompagnerà sicuramente nei prossimi anni. Con probabili conseguenze sul suo equilibrio di ragazzo di dieci anni.

Proprio spinti da queste considerazioni che i colleghi di Federica Torzullo, delle Poste Italiane di Fiumicino, hanno fatto partire una raccolta fondi, sulla piattaforma GoFundMe, dedicata a suo figlio. Alla data di oggi 27 gennaio 2026 risultavano 29.340 euro raccolti su un obiettivo di 35mila. Con più di 1.300 donazioni.

Il titolo scelto per la raccolta su GoFundMe è significativo: “Insieme per il Figlio di Federica – Supporto e Affetto”. Perché il ragazzo, travolto da una perdita enorme e da un cambiamento radicale della vita avrà bisogno, nei difficili anni a venire, di essere circondato da tanto affetto, che non potrà più ricevere dalla madre. Ma anche di essere guidato e aiutato nelle concrete cose di ogni giorno.

Per chi volesse donare un contributo, la raccolta fondi è pubblicata sulla piattaforma GoFundMe. Per accedere alla pagina della donazione, cliccare qui.