Come praticare la Resilienza. Secondo appuntamento con la rubrica di Ileana Speziale

2021, zero aspettative solo tanta voglia di vivere!

Ecco il 2021…

…e mi piace inaugurarlo riflettendo insieme a voi sul pensiero del geniale scienziato britannico Stephen Hawking:

“E quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha”

Ileana Speziale

Secondo illustri esperti, sviluppare speranze “irrealistiche” può generare nel nostro animo sensazioni di delusione, sconforto e alti livelli di ansia. Inevitabilmente ci sentiremo frustrati e il mondo intorno a noi ci apparirà cupo e opprimente.

Di questi tempi, proprio un anno fa, non avremmo mai immaginato quello che sarebbe successo nel corso del 2020, un anno nefasto che ha cambiato la vita di tutti noi.

Un anno che il mondo intero vorrebbe non aver mai vissuto per colpa della pandemia, generata dal COVID-19. Il virus ha cambiato radicalmente le nostre abitudini, ha condizionato la vita alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, alle istituzioni, insomma a tutti.

Ora, però, si apre un nuovo anno che porta con sé tante, tantissime aspettative, a volte anche utopistiche ma necessarie per squarciare il buio pandemico che ha avvolto tutti i cittadini del mondo, nessuno escluso. Tuttavia, dobbiamo essere prudenti, il 2021 non sarà esente da rischi.

Per superare, quindi, lo stallo in cui ci troviamo e veleggiare verso un 2021 pregno di grandi successi, ecco tornare in soccorso la nostra super potente eroina: la Resilienza.

È d’obbligo citare un vecchio detto antico: “aiutati che Dio ti aiuta”. Con questa premessa, doverosa, si vuole intendere che, se pretendiamo il cambiamento piuttosto che limitarci a sperare nel futuro, è necessario renderci parte attiva, passando dal desiderare “astratto” al progettare “concreto”.

Per il 2021 la Resilienza ci vuole in prima linea: progettare significa concepire un’azione dinamica che ci faccia prendere coscienza della realtà e collocare con sano senso critico il futuro. Ma ci sono due pregevoli ingredienti che la Resilienza ci fornisce come antidoto per tutte le avversità: l’Entusiasmo e il Sorriso.

Corriamo ad aprire i cassetti e tiriamo fuori i nostri sogni segreti. Scrutiamoli, analizziamoli e con lo sguardo al domani puntiamo all’obiettivo senza guardare più indietro. Il primo passo verso il cambiamento è decidere di cambiare.

A questo punto, vuoi ancora rimanere lì fermo a sperare passivamente che il 2021 trasformi la tua vita o non vedi l’ora di metterti all’opera per realizzare il tuo prossimo sogno?

Forza! Siamo pronti a volare ed allora facciamolo più in alto che possiamo. Facciamolo come gli albatros che instancabili solcano gli oceani e scrutano i confini della terra.

“Se vi sentite intrappolati in un buco nero non mollate, c’è sempre una via di uscita!”

