𝐌𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐜𝐮𝐜𝐢𝐧𝐚.𝐜𝐨𝐦 diventa Premium Partner e Title Sponsor della Pallacanestro Dinamo Ladispoli

Dopo la promozione in serie D arriva un altro importante risultato per la Dinamo Ladispoli

๐Œ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐ฎ๐œ๐ข๐ง๐š.๐œ๐จ๐ฆ diventa Premium Partner e Title Sponsor della Pallacanestro Dinamo Ladispoli –

Dopo quello ottenuto sul parquet, con la promozione in Serie D, un altro importante risultato per la Dinamo Ladispoli: รจ lโ€™ingresso prestigioso di ๐Œ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐ฎ๐œ๐ข๐ง๐š.๐œ๐จ๐ฆ by ๐€๐ฎ๐ซ๐ž๐ฅ๐ข๐š ๐€๐ซ๐ซ๐ž๐๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข come Premium Partner e Title Sponsor della societร tirrenica.๐Œ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐ฎ๐œ๐ข๐ง๐š.๐œ๐จ๐ฆ รจ tra i migliori siti e-commerce nazionali e uno dei primi tre negozi online in Italia specializzati nella vendita di elettrodomestici, con una sede operativa di 1.600 mq a Roma (zona Aurelia/Massimina) e uno show room di 600mq (zona Aurelia/G.R.A.).

๐€๐ฎ๐ซ๐ž๐ฅ๐ข๐š ๐€๐ซ๐ซ๐ž๐๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ogni giorno disegna, progetta e rifornisce i migliori arredi sul mercato per privati e aziende. Dalle cucine, ai living, non tralasciando porte e finestre riesce ad esaudire ogni richiesta da parte dei suoi clienti.

Ad oggi ๐€๐ฎ๐ซ๐ž๐ฅ๐ข๐š ๐€๐ซ๐ซ๐ž๐๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข vanta sei punti vendita marchiati Scavolini, di cui tre store ufficiali, e uno store targato Garofoli e Finstral, andando cosรฌ a ricoprire lโ€™intero territorio romano.

Commenta con soddisfazione Luigi Fois, Presidente Dinamo Ladispoli: โ€œรˆ per noi motivo di grande orgoglio poter annunciare lโ€™inizio di un rapporto con un Premium Partner di caratura nazionale; ci emoziona e responsabilizza sapere che una societร con oltre 50 dipendenti e 2.500 clienti/mese ci ha dato la sua fiducia. Ho conosciuto Simone Lecci, Founder e CEO di ๐€๐ฎ๐ซ๐ž๐ฅ๐ข๐š ๐€๐ซ๐ซ๐ž๐๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข e ๐Œ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐ฎ๐œ๐ข๐ง๐š.๐œ๐จ๐ฆ solo qualche giorno fa, รจ un imprenditore di successo del nostro territorio, un vero self-made-man creativo e tenace, una di quelle persone dotate di un magnetismo tale che dopo solo un paio dโ€™ore di colloquio ti sembra di conoscere da anni. Vive a Ladispoli con la sua famiglia da circa venti anni e con lui, io e tutto il mio staff ci siamo subito trovati in sintonia; ha creduto nella qualitร del nostro progetto e ha subito voluto formalizzare i termini dellโ€™impegno previsto, proprio in un periodo in cui ogni investimento economico assume un valore ancor piรน importante del solito, considerato che stiamo tutti fronteggiando gli esiti di una pandemia e di una guerra di cui nessuno conosce la data di fine. Con Simone cโ€™รจ una comunione di intenti tesa a garantire sia lโ€™avvio di una stagione da protagonisti come neopromossi in serie D, campionato tra lโ€™altro che disputeremo con il nome abbinato a ๐Œ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐ฎ๐œ๐ข๐ง๐š.๐œ๐จ๐ฆ, sia il potenziamento del settore giovanile e minibasket, nonchรฉโ€™ agevolare tutte quelle attivitร sociali che sono da sempre caratteristiche peculiari della Dinamo Ladispoliโ€.

Queste le prime dichiarazioni di Simone Lecci, CEO ๐€๐ฎ๐ซ๐ž๐ฅ๐ข๐š ๐€๐ซ๐ซ๐ž๐๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข e ๐Œ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐ฎ๐œ๐ข๐ง๐š.๐œ๐จ๐ฆ : โ€œ Era da tempo che avevo intenzione di diventare parte attiva della mia cittร , vivo Ladispoli ormai da 20 anni, e sono contento di poter contribuire a dare ancor piรน valore alla nostra cittadina. Sin da subito, la Dinamo mi รจ parsa una societร trasparente, con sani valori, che in soli 4 anni ha scalato le vette delle classifiche. Una societร che si impegna quotidianamente a portare avanti questo progetto spinta dalla passione per il basket e dallโ€™impegno, valore principale che tramandano a tutti i ragazzi ogni giorno, soprattutto ai giรน giovani. Spero che questa collaborazione possa essere solo lโ€™inizio di un progetto a lungo termine con prospettive sempre piรน ampie. Io e i miei collaboratori siamo entusiasti di poter dare un contributo concreto ad unโ€™associazione sportiva nel mio territorio, punto di riferimento in campo ma anche della nostra comunitร โ€.

Sarร proprio questo abbinamento, tra le altre cose, che consentirร alla Dinamo di poter finalizzare la composizione del roster sul quale stanno lavorando il Direttore Generale Biagio Camicia e il Team Manager Andrea Ciprigno: lโ€™obiettivo della stagione รจ consolidare la presenza in un campionato importante e duro come quello della Serie D laziale, e avere il tempo di far crescere e maturare giovani prospetti da lanciare definitivamente nellโ€™annata successiva per provare un nuovo salto di categoria.