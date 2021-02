Share Pin 46 Condivisioni

L’area giochi si rifà il look e prova a coinvolgere anche i cittadini. Appuntamento domenica dalle 10 alle 12.30 per passare la vernice protettiva sulle sei panchine

"Welcome to Ladispoliland", a piazza Domitilla sei panchine per sei artisti

“Welcome to Ladispoliland”. E’ bastato qualche barattolo di vernice e un poco di fantasia per trasformare una semplice area della città in un vero e proprio parco “divertimento” per i più piccini.

Il restyling di piazza Domitilla, e in particolare dell’area giochi per i bambini, è partita con la sostituzione della pavimentazione e dei giochi dove si sono dati da fare semplici cittadini e anche rappresentanti dell’amministrazione comunale che con calce e cazzuola in mano si sono rimboccati le maniche.

Ma non solo giochi e pavimentazione nuova. A piazza Domitilla il vero protagonista è il colore.

Addio vecchie panchine usurate e vandalizzate nel tempo dagli incivili. A loro posto sono arrivate delle vere e proprie opere d’arte.

Nessuna sostituzione. Solo un abbellimento di quello che c’era prima a opera di sei artisti locali.

L’idea è partita dal sindaco Alessandro Grando che si è così rivolto all’associazione Nuova Luce che si occupa del progetto “Ladispoli città dell’arte – Museo a cielo aperto”, fortemente voluta dal consigliere FdI Raffaele Cavaliere.

Contattati i sei artisti e fornite poche semplici indicazioni (usare forme e colori) questi hanno dato libero sfogo alla loro fantasia liberando il "bambino" che era in loro. Perché in fin dei conti, quelle panchine, quell'area, è innanzitutto per i più piccini.











"Welcome to Ladispoliland", a piazza Domitilla sei panchine per sei artisti

Ma il lavoro non è finito e proprio come accaduto per la staccionata posizionata al parco giochi di via Ancona, ora la “chiamata alle armi” è per tutti i cittadini di buona volontà. Appuntamento domenica dalle 10 alle 12.30 per passare la vernice protettiva sulle sei panchine.

Intanto, le iniziative in cantiere non finiscono certo a piazza Domitilla. Prossima tappa: la nuova area giochi a largo del Verrocchio dove l’amministrazione comunale nei mesi scorsi ha rimosso i grossi pini al centro della carreggiata che avevano danneggiato l’asfalto, creando non pochi problemi alle auto in transito. Proprio qui gli artisti, coordinati dall’associazione Nuova Luce, utilizzeranno alcuni tronchi d’albero fatti lasciare lì dall’amministrazione comunale per realizzare delle nuove piccole opere d’arte.

Proprio come accade ai giardini di via Ancona dove invece nei prossimi mesi prenderanno vita nuove panchine/scultura, sulla scia del grande scoiattolo. «Trovare i giusti canali comunicativi per motivare la gente a partecipare alle dinamiche della città è possibile – ha commentato intanto il consigliere Cavaliere, “padre” di “Ladispoli Città dell’arte – Museo a cielo aperto” – e l’associazione culturale Nuova Luce di Ladispoli, che coordina la realizzazione del progetto, ci sta riuscendo con le sue varie iniziative».

