Serie C Maschile e D al Femminile, i coach presentano le trasferte che segnano l’esordio stagionale

Volley, la RIM Cerveteri pronta al debutto stagionale –

Mancano pochissimi giorni all’inizio dei Campionati Regionali targati FIPAV Lazio e la RIM Sport Cerveteri è pronta all’esordio con le sue due squadre, la Serie C Maschile e la Serie D Femminile. Entrambe saranno impegnate in trasferta su campi romani ed entrambe domenica.

È un’incognita assoluta quella che aspetta i ragazzi di coach Pignatelli che si dirigeranno verso Appio domenica alle ore 18:00. La squadra capitolina, lo scorso anno, aveva conquistato il campionato di C, ma disputerà nuovamente la stessa categoria. Tuttavia, il gruppo storico si è diviso e i ragazzi neroarancio sono quelli che arrivano dalla Serie D, promossi in prima squadra. “Abbiamo fatto un ottimo pre-campionato” ha dichiarato coach Alessio Pignatelli che vestirà per la prima volta verdeblù. “Abbiamo giocato parecchio e sono contento di questo, noi ci sentiamo pronti, ma il responso lo darà il campo. Abbiamo un ex giocatore di Appio in rosa, Andrea Musone, è un elemento del quale sono molto contento perché aggiunge tanta qualità e ci sta svelando anche qualche segreto. Siamo in un girone difficile e ci sono squadre attrezzate per il passaggio di categoria, ma vediamo cosa succederà”.

Le ragazze di coach Miliante Ribeiro, invece, se la dovranno vedere con la wild card San Paolo, squadra giovanile che, visto il livello del progetto, ha avuto la possibilità di sedere al tavolo delle grandi. L’appuntamento è fissato per domenica alle 16:00. “Ci stiamo preparando bene – ha detto il coach – sarà un esperimento e speriamo di fare un bel risultato. Il capitano della squadra sarà Alessia Gullo, una giocatrice classe 2008. Come ho già detto, penso che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni”.