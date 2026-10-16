Lucana d’origine, nata e cresciuta in Svizzera, la direttrice di UnoItalia TV scende in campo per rappresentare la comunità italiana nella circoscrizione consolare di Basilea. Al centro della sua candidatura ascolto, partecipazione, condivisione e impegno concreto a favore degli italiani all’estero.

Elezioni Comites Basilea 2026, Gina Azzato si candida con la lista “Insieme per il Bene Comune” –

di Marco Di Marzio

BASILEA – Un percorso personale e professionale costruito tra le radici lucane, l’esperienza dell’emigrazione italiana e il mondo della comunicazione. Gina Azzato, nata e residente a Basilea, in Svizzera, annuncia la propria candidatura alle elezioni Comites 2026 con la lista “Insieme per il Bene Comune”, scegliendo di mettere la propria esperienza al servizio della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare di Basilea.

Gina Azzato

La candidatura interessa cinque Cantoni svizzeri: Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Soletta e Giura. Un territorio nel quale la presenza italiana rappresenta una realtà significativa, caratterizzata da generazioni di emigrati, famiglie e professionisti che continuano a mantenere un legame con il Paese d’origine.

Dalle radici lucane alla comunicazione internazionale

Originaria, attraverso la propria famiglia, di Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, Gina Azzato ha sempre conservato un rapporto profondo con la Basilicata, le sue tradizioni e l’identità culturale italiana.

Dopo una lunga esperienza professionale come ragioniera, ha intrapreso un nuovo percorso nel settore della comunicazione, della musica e della televisione, affermandosi progressivamente in un ambiente caratterizzato da collaborazioni e iniziative internazionali.

Attualmente è direttrice di UnoItalia TV e nel corso degli anni ha maturato esperienze anche con Radio OneFive e GRAGE Agency, dedicando particolare attenzione alla promozione della cultura italiana e alla valorizzazione delle storie degli italiani nel mondo.

Tra i riconoscimenti ottenuti figurano due vittorie consecutive al Premio Memorie Migranti, testimonianza di un impegno rivolto alla memoria, all’identità e al patrimonio culturale delle comunità italiane all’estero.

Nel 2026 ha inoltre partecipato all’Alberto Sordi Family Award tra le personalità incaricate delle premiazioni, consegnando un riconoscimento a Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids.

Esperienze che hanno contribuito a consolidare una rete di rapporti con artisti, professionisti, organizzazioni culturali e realtà internazionali.

Una candidatura fondata sui valori e sulle persone

La decisione di partecipare alle elezioni Comites nasce dalla condivisione dei principi promossi dalla lista “Insieme per il Bene Comune”, con particolare riferimento all’ascolto, alla partecipazione e alla collaborazione.

Alla base della scelta di Gina Azzato vi è la convinzione che ogni progetto debba partire dalle persone e dalla capacità di costruire rapporti fondati sulla fiducia, sulla coerenza e sul rispetto reciproco.

Non soltanto la condivisione di idee, dunque, ma la volontà di trasformare gli impegni in iniziative concrete, valorizzando il dialogo e il contributo delle diverse componenti della comunità italiana.

Una visione che trova sintesi nel messaggio scelto per accompagnare la candidatura: “Il tuo voto conta”.

Il ruolo dei Comites e il rapporto con le istituzioni

I Comites, Comitati degli Italiani all’Estero, sono organismi rappresentativi delle collettività italiane residenti fuori dai confini nazionali. Svolgono un ruolo di collegamento con le istituzioni consolari, contribuendo a individuare esigenze, problematiche e opportunità per i connazionali.

La loro attività riguarda diversi ambiti della vita comunitaria, dalla promozione culturale alla partecipazione sociale, fino al dialogo con le istituzioni e alla valorizzazione delle iniziative rivolte agli italiani residenti all’estero.

In questo contesto si inserisce la candidatura di Gina Azzato, che intende portare nel percorso rappresentativo le competenze maturate nel mondo della comunicazione e la conoscenza delle realtà associative e culturali italiane.

Elezioni 2026, le scadenze per partecipare al voto

Le elezioni per il rinnovo del Comites di Basilea sono fissate al 4 dicembre 2026. Il Comitato sarà composto da 18 membri, chiamati a rappresentare la collettività italiana del territorio.

Per esercitare il diritto di voto è necessario presentare la domanda di iscrizione nell’elenco elettorale entro il 4 novembre 2026. La votazione avverrà per corrispondenza e le schede compilate dovranno pervenire al Consolato entro il 4 dicembre.

Le informazioni sulle modalità di partecipazione e sulla documentazione necessaria sono disponibili sul sito ufficiale del Consolato Generale d’Italia a Basilea.

Un impegno tra identità italiana e partecipazione

La candidatura di Gina Azzato rappresenta una nuova tappa di un percorso che unisce esperienze professionali, appartenenza culturale e attenzione alle persone.

Dalla Basilicata alla Svizzera, dalla ragioneria alla direzione di UnoItalia TV, la sua storia personale si intreccia con quella di tanti italiani che, pur vivendo lontano dal Paese d’origine, continuano a custodirne tradizioni, cultura e valori.

Con la lista “Insieme per il Bene Comune”, Azzato sceglie ora di affiancare all’attività professionale un impegno nella rappresentanza della comunità italiana.

Ascolto, partecipazione e condivisione sono i principi che accompagnano questa scelta, con l’obiettivo dichiarato di favorire il dialogo e trasformare le idee in azioni concrete.

Una candidatura che pone al centro il valore delle relazioni umane e la convinzione che il bene comune si costruisca attraverso la collaborazione, la fiducia e la responsabilità condivisa.