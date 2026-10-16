Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 13, Piazza della Vita ospiterà l’iniziativa promossa dalla ASL Roma 4. Screening, vaccinazioni, consulenze sanitarie, incontri con gli esperti e attività all’aperto per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e degli stili di vita sostenibili.

One Health arriva a Civitavecchia: una giornata dedicata alla prevenzione, alla salute e all’ambiente –

La salute delle persone, la tutela dell’ambiente e il benessere degli animali sono elementi strettamente collegati, che richiedono un approccio integrato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. È questo il principio alla base di One Health, l’iniziativa che sabato 17 ottobre farà tappa a Civitavecchia, trasformando Piazza della Vita in un punto di incontro tra cittadini, professionisti sanitari, associazioni e istituzioni.

Promossa dalla ASL Roma 4, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e il coinvolgimento della Regione Lazio, la manifestazione si svolgerà dalle ore 9 alle 13, proponendo un programma articolato di servizi sanitari, attività informative e momenti di approfondimento dedicati alla salute pubblica.

L’obiettivo è avvicinare la prevenzione alla popolazione, offrendo occasioni concrete per conoscere i servizi disponibili sul territorio e acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza delle scelte quotidiane per il proprio benessere.

Il Villaggio della Prevenzione: servizi sanitari e consulenze per i cittadini

Il cuore della manifestazione sarà il Villaggio della Prevenzione, attivo per tutta la mattinata, dalle 9 alle 13, con numerose postazioni dedicate alla salute.

Tra le attività previste figurano vaccinazioni, screening oncologico del colon-retto, controllo dei parametri vitali e screening diabetologico, quest’ultimo realizzato in collaborazione con ADICIV.

Particolare attenzione sarà riservata alla salute delle donne, alla maternità e alla prima infanzia, attraverso le attività del Consultorio dedicate all’allattamento, all’alimentazione durante la gravidanza e alla sicurezza nei primi mille giorni di vita.

Ampio spazio anche alla corretta alimentazione, con l’Ambulatorio nutrizionale SIAN, alle informazioni sulla sicurezza alimentare e alle attività dell’Ispettorato micologico.

Il programma comprenderà inoltre approfondimenti sul benessere animale, sulla sicurezza negli ambienti di vita e sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro. Saranno presenti anche i servizi SerD e uno spazio informativo dedicato all’applicazione regionale Lazio per la Salute.

Un’ulteriore opportunità di prevenzione sarà rappresentata dallo screening per l’epatite C (HCV), che potrà essere effettuato presso la Casa della Comunità di Civitavecchia, in Viale Lazio.

Alimentazione sostenibile: il confronto con gli esperti

Tra gli appuntamenti della giornata figura lo Science Lounge, in programma dalle ore 11 alle 12, dedicato al tema dell’alimentazione sostenibile.

L’incontro offrirà l’opportunità di approfondire il rapporto tra abitudini alimentari, salute individuale e salvaguardia dell’ambiente, evidenziando come le scelte compiute ogni giorno possano contribuire non soltanto al benessere personale, ma anche alla tutela delle risorse naturali.

A moderare il confronto sarà la dott.ssa Valeria Covacci, nell’ambito di un momento di divulgazione pensato per rendere accessibili ai cittadini temi scientifici di particolare attualità.

Una camminata per promuovere il movimento

La manifestazione riserverà spazio anche all’attività fisica, riconosciuta come uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione di numerose patologie.

Dalle ore 10.45 alle 11.45 si svolgerà “Camminiamo insieme!”, una passeggiata organizzata nell’ambito del progetto Prescribe To Fitt, con partenza alle ore 10.45.

L’iniziativa intende incoraggiare il movimento e promuovere uno stile di vita attivo, sottolineando l’importanza di inserire l’esercizio fisico nelle abitudini quotidiane.

Salute, ambiente e comunità: un impegno condiviso

Uno degli aspetti centrali di One Health è la volontà di superare una visione della salute limitata alla sola dimensione sanitaria, valorizzando invece il rapporto tra qualità della vita, ambiente, alimentazione e benessere collettivo.

In questa prospettiva, la partecipazione delle associazioni e delle realtà territoriali rappresenta un elemento significativo della manifestazione, contribuendo a rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini.

La giornata di Civitavecchia si propone così non soltanto come un’occasione per accedere a servizi e informazioni sanitarie, ma anche come un momento di sensibilizzazione e partecipazione collettiva.

“Prendiamoci cura del mondo, proteggiamo la nostra salute” è il messaggio che accompagna l’iniziativa, sintetizzando una visione della prevenzione nella quale la responsabilità individuale si intreccia con quella dell’intera comunità.

L’appuntamento è dunque per sabato 17 ottobre, dalle ore 9 alle 13, in Piazza della Vita a Civitavecchia, per una mattinata dedicata alla prevenzione, alla conoscenza e alla promozione di una cultura della salute sempre più consapevole e condivisa.