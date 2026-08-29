Una ventina di auto d’epoca hanno raggiunto Cerveteri in corteo da Ladispoli. L’appuntamento segna la ripresa delle attività dell’associazione dopo la pausa estiva

Volanti Storici Ladispoli presenti alla 63ª Sagra dell’Uva di Cerveteri –

di Marco Di Marzio

I Volanti Storici Ladispoli sono stati presenti nel pomeriggio di sabato 29 agosto alla 63ª Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, portando a Cerveteri una ventina di automobili d’epoca e contribuendo ad arricchire il programma della storica manifestazione.

Il raduno automobilistico era inserito nel programma della Sagra, che per il pomeriggio di sabato prevedeva la sfilata delle auto d’epoca. L’iniziativa è stata curata dalla Pro Loco di Cerveteri, con le vetture messe a disposizione dall’associazione Volanti Storici Ladispoli.

La giornata per gli aderenti all’associazione è cominciata a Ladispoli. Alle 17 il ritrovo in Piazza Giovanni Falcone, davanti al Municipio, luogo ormai abituale per gli incontri mensili del gruppo e punto di partenza per raggiungere le diverse manifestazioni alle quali l’associazione prende parte.

Intorno alle 17:30, sotto la supervisione del presidente Pasquale Carbone, i motori si sono accesi e la carovana è partita alla volta di Cerveteri. Una ventina le vetture che hanno composto il corteo, con modelli appartenenti a epoche e tipologie differenti: dalle piccole utilitarie che hanno accompagnato generazioni di italiani alle cabriolet, fino a fuoristrada e vetture dal carattere più sportivo.

Una volta raggiunta Cerveteri, le auto hanno fatto il loro ingresso a suon di clacson, attirando l’attenzione di cittadini e visitatori, per poi raggiungere Via Piave, nelle immediate vicinanze di Piazza Aldo Moro, uno dei punti principali della Sagra. Qui le vetture sono rimaste in esposizione, offrendo ai presenti l’occasione di osservare da vicino modelli che raccontano epoche diverse della storia dell’automobile.

La presenza a Cerveteri assume inoltre un significato particolare per i Volanti Storici Ladispoli, perché segna la ripresa delle attività dell’associazione dopo la pausa estiva.

La prima parte della stagione si era conclusa il 25 luglio a Ladispoli, con la quarta edizione del Raduno di Auto d’Epoca: un appuntamento che aveva visto decine di vetture attraversare la città prima dell’esposizione in Viale Italia.

Dopo lo stop estivo, dunque, Cerveteri rappresenta il primo appuntamento della nuova stagione dei Volanti Storici Ladispoli, ancora una volta presenti fuori dai confini cittadini e all’interno di una manifestazione tradizionale e molto sentita nel territorio.

Un’associazione che, appuntamento dopo appuntamento, continua inoltre a crescere anche nel numero degli iscritti, confermando il crescente interesse e la partecipazione attorno alle sue iniziative e alla passione per le auto storiche.

Una ripartenza nel segno della passione per i motori e per la conservazione della memoria automobilistica, con vetture che, nonostante il trascorrere degli anni, continuano ad attirare la curiosità e gli sguardi di grandi e piccoli.