Volanti Storici Ladispoli portano la Befana ai ragazzi: solidarietà in viaggio il 6 gennaio –

L’Associazione Volanti Storici Ladispoli, capitanata da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, rinnova il suo impegno nel sociale con un’iniziativa all’insegna della solidarietà e della tradizione.

In occasione dell’Epifania, verranno donate le calze della Befana destinate a un centro di accoglienza per bambini e ragazzi , con l’obiettivo di regalare un sorriso e un momento di gioia a chi ne ha più bisogno.

L’appuntamento è fissato per lunedì 6 gennaio, con partenza da Ladispoli alle ore 9.15. Da lì, una suggestiva carovana di auto d’epoca raggiungerà la casa famiglia APS Chiara e Francesco a Torvaianica e porterà con sé non solo i doni, ma anche un messaggio di vicinanza, inclusione e attenzione verso i più giovani.

Ancora una volta, i Volanti Storici Ladispoli dimostrano come la passione per le auto storiche possa diventare un vero e proprio motore di solidarietà, capace di unire persone, territori e valori autentici.

Un gesto semplice ma significativo, che rende la Befana un momento di festa per tutti.