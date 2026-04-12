La storia di Salvatore Rinaldi, tra passione, memoria e rinascita su quattro ruote

Volanti Storici Ladispoli, la Fiat Barchetta ritrovata: quando un sogno prende strada –

di Marco Di Marzio

C’è qualcosa di profondamente umano nel legame tra un uomo e la sua auto, soprattutto quando quel legame attraversa il tempo, resiste alle rinunce e torna più forte che mai. È questo lo spirito che anima i membri dell’Associazione Volanti Storici Ladispoli, guidata da Pasquale Carbone e Fabio Ricca. Tra le storie più significative emerge quella di Salvatore Rinaldi, che nella sua Fiat Barchetta ha ritrovato molto più di un semplice mezzo di trasporto.

Un amore nato da lontano

Da ragazzo, Salvatore guardava la Barchetta come si guarda qualcosa di irraggiungibile. Non era solo un’auto sportiva: rappresentava libertà, leggerezza, giovinezza. Il sogno di percorrere strade a cielo aperto, con il vento sul viso e il cuore libero.

Ma la vita, si sa, impone priorità diverse. Il lavoro, le responsabilità e le scelte quotidiane lo hanno portato a mettere da parte quel desiderio, senza mai cancellarlo davvero.

Un sogno che resiste al tempo

Gli anni passano, la Barchetta esce di produzione, ma il sogno resta lì, custodito. Ogni tanto riaffiora, tra un annuncio online e un ricordo improvviso. Non è nostalgia, è qualcosa di più profondo: una passione che aspetta il momento giusto per tornare.

E quel momento arriva.

Il ritorno, tra emozione e consapevolezza

Alla soglia dei cinquant’anni, Salvatore incrocia il suo destino con una Barchetta Naxos rossa in vendita a Gubbio. È un colpo di fulmine immediato. Quel rosso intenso racchiude tutto ciò che era rimasto sospeso nel tempo.

Dal vivo, l’auto è esattamente come l’aveva immaginata. In quell’istante comprende che non si tratta di un acquisto qualsiasi, ma di un incontro con il passato, con il ragazzo che era stato.

E decide di non rimandare più: la Barchetta diventa finalmente sua.

Più di un restauro: un atto d’amore

Da quel momento inizia un percorso fatto di cura e dedizione. L’auto viene riverniciata, riportando alla luce il suo rosso brillante. La capote, segnata dal tempo, viene sostituita direttamente da Salvatore, con pazienza e precisione.

Non è solo manutenzione: è un gesto d’amore. Ogni dettaglio racconta il rispetto per la sua storia e la volontà di costruirne una nuova insieme.

La strada come rinascita

Oggi, quella Fiat Barchetta rappresenta molto più di un’auto d’epoca. È un simbolo di libertà ritrovata, un compagno di viaggio che restituisce emozioni autentiche.

Ogni accensione è un ritorno alle origini, ogni curva un dialogo tra passato e presente. Non conta la meta, ma il modo in cui la si raggiunge.

Il senso di una passione condivisa

La storia di Salvatore Rinaldi è l’essenza stessa dei Volanti Storici Ladispoli: custodire sogni, raccontare vite, tenere accesa la passione per ciò che resiste al tempo.

Perché i sogni, anche quando restano in attesa per anni, non svaniscono mai.

E quando decidono di tornare, lo fanno con il rombo leggero di un motore… e il cielo finalmente aperto sopra la testa.