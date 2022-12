Vivi Laudato Sì. Il 10 dicembre incontro a Ladispoli –

VIVI LAUDATO SÌ. Un evento per sensibilizzare tutti ad adottare un nuovo stile di vita, perché “ogni persona che abita questo pianeta” deve prendersi l’impegno per combattere la crisi climatica. Farlo secondo il modello di San Francesco, seguendo gli insegnamenti del Vangelo e le indicazioni chiare e semplici che Papa Francesco ci dona con l’Enciclica “Laudato Sì”, significa iniziare a trasformare i cuori e costruire davvero una speranza per il futuro della nostra Oikos, la Casa Comune. Il 10 dicembre alle ore 16:00 il Circolo Laudato Sì Sacro Cuore Ladispoli presso l’auditorium della parrocchia Sacro Cuore Di Gesù (via dei Fiordalisi, 14 – Ladispoli) ospiterà Antonio Caschetto, coordinatore dei programmi italiani del Movimento Laudato Sì, che in occasione della presentazione del suo libro “Vivi Laudato Sì” contribuirà ad illuminare il nostro cammino sinodale verso una conversione ecologica integrale. L’evento sarà organizzato in collaborazione con i circoli Laudato Sì della Diocesi Porto-Santa Rufina. Interverranno; Don Federico Tartaglia, direttore del Centro Missionario della Diocesi di Porto-Santa Rufina e Delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo e Emanuela Chiang, Animatrice della sezione Laudato Sì della pastorale sociale del lavoro della Diocesi Porto-Santa Rufina (entrambi componenti del Circolo Laudato Sì Nelle Selve); Vincenzo Mannino, del Circolo Laudato Sì Sacro Cuore Ladispoli.