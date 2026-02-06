Violenta bomba d’acqua su Civitavecchia: abitazioni allagate e automobilisti soccorsi

Alle ore 01:30 una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Civitavecchia, provocando gravi disagi in diverse zone della città. Numerose le chiamate di soccorso giunte ai Vigili del Fuoco nel corso della notte.

Le squadre operative si sono concentrate in particolare nell’area di Sant’Agostino e in via Fontanatetta, dove molte abitazioni sono state invase dall’acqua. In alcune taverne il livello ha superato il metro di altezza, causando ingenti danni.

L’emergenza ha richiesto anche l’intervento dei sommozzatori, accorsi lungo l’Aurelia, in prossimità del Burger King, per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate all’interno delle proprie autovetture a causa degli allagamenti.

L’equipaggio della 17A, supportato da motopompe di media portata, è impegnato nelle operazioni di prosciugamento per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e della sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti.