L’incidente è avvenuto alle vicine adiacenze della biglietteria dell’Aquafelix

Via Terme di Traiano, cade in dirupo e perde la vita –

Mentre si svolgevano i festeggiamenti di Santa Barbara, si è consumato un tragico incidente a Civitavecchia, in via Terme di Traiano, in zona Aquafelix.

Un anziano, per cause ancora da accertare è caduto in un dirupo mentre con la moglie era intento, attorno alle 16.00 di oggi, a raccogliere verdure, poco prima della biglietteria del noto parco acquatico.

I Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno raggiunto l’uomo, in un canneto accanto ad un piccolo ruscello e lo hanno posizionato sulla barella.

Purtroppo, il medico, sopraggiunto con gli operatori del 118, non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso.