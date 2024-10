L’intervento giunge a seguito della nota ufficiale che il Sindaco di Cerveteri aveva inviato nei giorni scorsi all’Assessora Manuela Rinaldi

Via di Ceri, un tecnico incaricato dalla Regione Lazio in sopralluogo sul tratto interessato dal crollo del costone tufaceo

“Immediatamente dopo la frana avvenuta su via di Ceri alcuni giorni fa avevo indirizzato una nota ufficiale alla Regione Lazio, nella persona dell’Assessore ai Lavori Pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità e infrastrutture Manuela Rinaldi con la richiesta di un intervento urgente da parte dell’Ente sovraordinato. Com’è ormai noto a tutti da alcuni giorni, la strada è completamente interdetta al traffico a causa di un importante distacco di massi dal costone tufaceo che costeggia il Borgo Medievale di Ceri. Questa mattina, sul posto, un tecnico della Regione Lazio sta effettuando un sopralluogo per ispezionare l’area interessata dal crollo al fine di redigere una approfondita relazione con allegata documentazione fotografica da fornire agli uffici competenti così che si possa procedere alle valutazioni in merito alle eventuali modalità e tempistiche di intervento e poterle successivemente sottoporre all’Assesorato. Una passo importante, una risposta importante della Regione Lazio per la quale voglio ringraziare l’Assessora Rinaldi che ha dimostrato attenzione per il nostro territorio su una questione di estrema importanza”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Sin dal giorno del crollo, con l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico del nostro Comune abbiamo fatto numerosi sopralluoghi, monitorando costantemente la situazione – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – per far sì che la viabilità e la sicurezza tornino alla normalità in via di Ceri ci vorrà del tempo e soprattutto una quantità di risorse estremamente importante. Ringrazio pertanto l’Assessora Rinaldi per il positivo riscontro alla nostra nota: continueremo a vigilare e a lavorare affinchè l’iter sia il più celere possibile”.