Cimitero del Sasso completamente allagato: lo sdegno dei residenti

“Un cimitero in questo stato è una vergogna. Tanto vale seppellire i nostri morti nelle campagne”. Non ha mezzi termini il presidente del comitato Terra Nova, Francesco Di Giancamillo.

“È vergognoso che il Comune di Cerveteri non sia stato in grado di trovare una soluzione”, prosegue Di Giancamillo che, giustamente, fa notare come sarebbe bastata una cunetta per far defluire l’acqua e invece bisogna assistere al triste spettacolo di un fiume di fango che circonda le lapidi del campo santo del Sasso.

I cittadini della frazione di Cerveteri la vivono come una vera mancanza di rispetto nei confronti dei loro cari defunti.

Una situazione che si affianca a quella annosa dell’assenza di posti nei cimiteri comunali e che ora pone l’attenzione anche sulla manutenzione di quelli esistenti. E lo stato in cui si trova quello del Sasso è emblematico: da anni gli abitanti chiedono quantomeno di sistemare la strada di accesso: cento metri appena di un percorso ridotto ad una pista da trattori.