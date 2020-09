Share Pin 65 Condivisioni

I genitori di Marco intervenuti prima di entrare al Tribunale di Piazzale Clodio

Vannini, Marina: ”Speriamo in un gran segnale di giustizia”

“Sono molto agitata perché fino all’ultimo non sai mai cosa ti aspetta. L’attesa è stressante, sono 5 anni che continuiamo a chiedere giustizia per Marco e speriamo che oggi finalmente ci sia un grande segnale di giustizia” hanno detto i genitori di Marco Vannini, Marina e Valerio poco prima di entrare in aula ai microfoni di ‘Chi l’ha visto’.

“Non finisce qui perché si tornerà in Cassazione, quindi è un’attesa continua, ma non bisogna mai mollare” – proseguono – Ho sempre detto che quello che è accaduto in Cassazione è stato un miracolo e voglio credere che sia così”.