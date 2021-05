Share Pin 45 Condivisioni

Vannini, Grando: “Messa la parola fine sulla tragica morte di Marco” –

Vannini, Grando: “Messa la parola fine sulla tragica morte di Marco”

“Sulla tragica vicenda della morte di Marco Vannini è stata finalmente messa la parola fine.”

Ad affermarlo dal proprio profilo Facebook il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

“Dopo anni di dure – prosegue Grando – battaglie Marina e Valerio hanno ottenuto giustizia per loro figlio.”

“Non sta a me giudicare – puntualizza il primo cittadino – se le pene confermate dalla Cassazione siano adeguate alla gravità del reato commesso, anche se molti, compreso il sottoscritto, ritengono che la vita di un ragazzo di vent’anni meritasse una condanna decisamente più severa.”

“Sono comunque felice per Marina e Valerio – ha concluso il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando -, che non hanno mai smesso di lottare, e per tutte le persone che da sei anni a questa parte sono state al loro fianco e non li hanno mai fatti sentire soli.Finalmente Marco potrà riposare in pace.”