Il temporale dell’8 ottobre aveva provocato il cedimento di un tratto murario. Il Comune ha attivato la procedura di somma urgenza. Luchetti: interventi avviati in meno di 48 ore dal sopralluogo

Valcanneto, al via i lavori al Fosso di Salvaguardia dopo il maltempo

Sono iniziati a Valcanneto i lavori di messa in sicurezza, consolidamento e rifacimento del Fosso di Salvaguardia, dopo il cedimento di un tratto murario avvenuto in seguito al forte temporale del pomeriggio di giovedì 8 ottobre. Subito dopo il cedimento, l’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri ha effettuato i sopralluoghi. Considerata l’improrogabilità dell’intervento, il Comune ha quindi attivato la procedura di somma urgenza e dato il via ai lavori.

“Per ciò che riguarda il Fosso di Salvaguardia di Valcanneto lo avevamo detto sin dalle prime ore post-temporale che avremmo agito con estrema rapidità ed urgenza ed oggi hanno preso il via i lavori” ha dichiarato Matteo Luchetti, assessore alle Opere Pubbliche. Luchetti ha sottolineato anche l’intensità delle precipitazioni, che ha definito “al di sopra di ogni previsione”, aggiungendo che “con fatica si ricorda un temporale di tale entità”. Secondo l’assessore, il territorio comunale ha sostanzialmente retto all’emergenza maltempo.

L’assessore ha infine ringraziato il dirigente, architetto Fabrizio Bettoni, il funzionario, geometra Enzo Bollella, e tutto l’Ufficio Opere Pubbliche per il lavoro svolto, che ha consentito di avviare gli interventi in meno di 48 ore dal sopralluogo.