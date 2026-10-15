Ladispoli, piano di lottizzazione Olmetto Monteroni: partono le lettere

La nota stampa dell’amministrazione:

È finalmente iniziata la procedura di notifica ai proprietari dei terreni ricompresi nel Piano di Lottizzazione Olmetto – Monteroni, finalizzata alla raccolta delle adesioni per la costituzione del Consorzio obbligatorio.

Un passaggio fondamentale per dare attuazione a un piano urbanistico atteso da molti anni, dopo un percorso lungo e complesso.

Dalla data di notifica, ciascun proprietario avrà 90 giorni di tempo per manifestare la propria volontà di aderire al Consorzio.

L’obiettivo è raggiungere adesioni rappresentative di almeno il 75% del valore catastale del comparto, soglia che consentirebbe ai proprietari di gestire direttamente, attraverso il Consorzio, la realizzazione delle opere di urbanizzazione, programmando gli interventi e ottenendo risparmi sui costi.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato – dichiara il Sindaco Alessandro Grando –. Dopo anni di lavoro, difficoltà burocratiche e contenziosi legali, siamo finalmente arrivati a un momento decisivo, superando ostacoli che per troppo tempo hanno impedito di andare avanti.

Desidero ringraziare l’Ufficio Urbanistica e, in particolare, la Dirigente Arch. Vanessa Signore, per la professionalità e l’impegno con cui hanno seguito questo procedimento particolarmente complesso.

La costituzione del Consorzio rappresenta inoltre un potenziale volano di sviluppo per l’economia di Ladispoli.

L’attuazione del Piano potrà infatti generare investimenti significativi, con ricadute positive per imprese edili, professionisti, artigiani e tutte le attività legate all’indotto.

Come Amministrazione abbiamo mantenuto fede all’impegno che avevamo preso con i lottisti.

Spero che questa opportunità venga colta e che si raggiunga la soglia di adesioni necessaria.

Noi abbiamo fatto la nostra parte.

Adesso la decisione spetta ai proprietari dei terreni