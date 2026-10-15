Cerveteri, al via il Campo Velico per l’Istituto Cena: lo sport che unisce, tra le acque e i colori del Lago di Bracciano

Ha preso il via oggi, con il primo entusiasta gruppo delle classi quarte della scuola primaria, l’ormai tradizionale e atteso appuntamento con il Campo Continuità sportivo dell’Istituto Cena.

In questo magnifico e caldo autunno, le sponde del Lago di Bracciano faranno da cornice a un’esperienza formativa indimenticabile che vedrà protagonisti, tappa dopo tappa, gli alunni delle classi quarte, quinte e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado.

Una novità nel segno della continuità

La grande novità di quest’anno sta nella scelta dei tempi: il progetto “Campo Continuità Velico” è stato anticipato all’autunno. Una decisione strategica e pedagogica forte, pensata per:

Favorire la nascita del gruppo classe: vivere insieme un’avventura all’aria aperta all’inizio dell’anno scolastico permette ai ragazzi, specialmente alle nuove prime medie, di fare squadra, conoscersi meglio e abbattere ogni timore iniziale.

Consolidare la visione comprensiva dell’Istituto: la vela diventa il filo conduttore che unisce i due ordini di scuola, incarnando appieno un progetto didattico unitario e verticale.

Un lavoro di squadra impeccabile

Dietro al successo e alla perfetta riuscita di questo grande evento sportivo c’è un’organizzazione complessa e appassionata. Un ringraziamento davvero speciale va al prezioso lavoro delle docenti referenti per le uscite didattiche, Carla Bravi e Paola Pazzini, che hanno curato ogni minimo dettaglio con dedizione, supportate dal costante e fondamentale aiuto della Segreteria Amministrativa.

Sport, territorio e crescita personale

Lo sport per i nostri ragazzi non è un semplice passatempo, ma uno straordinario strumento educativo. Imparare a governare una barca, ascoltare il vento e rispettare l’acqua significa crescere nella responsabilità e nella cooperazione.

Poter fare tutto questo immersi nella bellezza del nostro splendido territorio, sotto la guida esperta e professionale dei tecnici del Centro Vela Bracciano, rappresenta un privilegio unico per l’Istituto Cena. Buon vento e buona avventura a tutte le ragazze e i ragazzi che parteciperanno nei prossimi giorni!