Ai Comandanti delle navi in arrivo una checklist per verificare preventivamente il rispetto delle norme sulle emissioni atmosferiche e acustiche. Oltre 50 controlli ambientali effettuati dall’inizio dell’anno

La Guardia Costiera di Civitavecchia rafforza le attività di prevenzione e controllo a tutela dell’ambiente, della qualità dell’aria e della vivibilità delle aree portuali limitrofe alla città. È stata diramata una nota indirizzata a tutti i Comandanti delle navi in arrivo nello scalo, contenente specifiche indicazioni sul rispetto della normativa ambientale e sulla riduzione delle emissioni atmosferiche e acustiche prodotte dalle unità navali.

I contenuti della comunicazione sono stati anticipati agli operatori del cluster marittimo nel corso di un incontro dedicato, svoltosi nella giornata di ieri presso la Capitaneria di porto di Civitavecchia, con l’obiettivo di favorire la massima collaborazione tra Autorità marittima e operatori del settore.

Civitavecchia, nuove misure ambientali: controlli preventivi su emissioni e rumori per le navi in arrivo

La nota è accompagnata da una checklist operativa attraverso la quale i Comandanti sono invitati a verificare, già prima dell’arrivo in porto, la regolarità delle certificazioni dei motori e dei generatori di bordo, il rispetto dei limiti previsti per le emissioni in atmosfera e la corretta gestione dei combustibili. Particolare attenzione viene inoltre riservata alle disposizioni sull’utilizzo degli inceneritori, dei radar e dei segnali acustici, con specifico riferimento alla riduzione dei rumori evitabili durante la permanenza delle navi in porto, soprattutto nelle ore notturne, al fine di contenere l’impatto delle attività marittime sulla città.

L’iniziativa si accompagna a un’intensa attività ispettiva già condotta dalla Guardia Costiera. Dall’inizio dell’anno sono state effettuate oltre 50 verifiche a bordo di navi nazionali ed estere, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa ambientale. I controlli hanno consentito di individuare, su alcune unità, irregolarità relative alle emissioni dei motori, rendendo necessari interventi urgenti di adeguamento tecnico prima della ripresa del servizio.

La Guardia Costiera ricorda che l’inosservanza delle disposizioni vigenti può comportare l’applicazione di sanzioni e, nei casi previsti dalla normativa, il fermo della nave e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo delle nuove misure è rafforzare una cultura della prevenzione e della responsabilità ambientale, attraverso il coinvolgimento diretto dei Comandanti e degli operatori marittimi, affiancando alle attività di vigilanza e controllo strumenti di informazione e verifica preventiva.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia azione della Guardia Costiera volta a coniugare la sicurezza della navigazione, l’operatività dello scalo e la tutela dell’ambiente, nella consapevolezza che lo sviluppo del porto di Civitavecchia debba procedere di pari passo con la salvaguardia della qualità della vita della comunità cittadina. Tali procedure operative verranno applicate da tutti i Comandi della Direzione Marittima del Lazio alle navi in arrivo presso i porti di giurisdizione: Fiumicino, Gaeta, Ponza, Anzio e Terracina.