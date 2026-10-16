AEO e logistica aeroportuale: a Fiumicino il punto sul futuro del cargo doganale

Fiumicino(Rm), 16 ottobre 2026. Nella giornata di ieri l’Ufficio ADM Lazio 2 ha organizzato un incontro formativo con alcuni professionisti del settore aeroportuale interessati a divenire Operatori Economici Autorizzati, uno status di affidabilità che consente alle aziende di ridurre i controlli fisici e documentali dell’Agenzia e, di conseguenza, di velocizzare lo sdoganamento delle merci.

L’incontro, oltre ad aver rappresentato un’occasione di confronto con gli stakeholders, ha consentito di illustrare alcune semplificazioni doganali, i relativi benefici correlati allo status di AEO e la sua evoluzione alla luce del nuovo Codice Doganale dell’Unione. Gli argomenti sono stati approfonditi, alla presenza del Direttore dell’Ufficio Dott. Mario Di Tosto, dalla P.O.E.R. dell’Area Autorizzazioni, Atti e Contabilità dott.ssa Vania De Marino, dal referente locale AEO dott.ssa Lucia Sasso e dal funzionario Team AEO Paolo

Prestigiacomo.

L’interesse manifestato dagli operatori verso l’autorizzazione AEO testimonia l’efficacia del percorso di collaborazione intrapreso dall’Agenzia al fianco delle imprese al fine della

semplificazione dell’operatività doganale garantendo una drastica riduzione delle tempistiche, ottimizzando i flussi logistici e rendendo la supply chain aziendale più efficiente.