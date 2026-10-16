Ladispoli, le classi 4B e 5B CAT del Di Vittorio al SAIE di Bologna: innovazione e cultura –

L’8 ottobre le classi 4B e 5B CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) dell’Istituto Tecnico “G. Di Vittorio” di Ladispoli hanno partecipato a un’uscita didattica al SAIE di Bologna, una delle più importanti fiere nazionali dedicate al settore delle costruzioni. Gli studenti erano accompagnati dai docenti Massimo Cerrocchi, Mario Guercia, Angela Serpico, Alessandro Manfridi e Gianluca Caruso.

La visita ha offerto ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino le ultime innovazioni nel campo dell’edilizia, dai nuovi materiali alle tecniche costruttive, fino agli strumenti di rilievo di ultima generazione. Grande interesse hanno suscitato droni, laser scanner, sistemi robotici e umanoidi impiegati nelle attività di misurazione, oltre alle tecnologie per la scansione dei fondali marini con droni acquatici. Non sono mancati macchinari per il movimento terra e simulatori di mezzi meccanici altamente specializzati.

Un’esperienza concreta e coinvolgente, che ha permesso agli studenti di collegare le conoscenze acquisite in aula alle applicazioni professionali e di scoprire le nuove competenze richieste dal settore.

«Il confronto diretto con le innovazioni tecnologiche è fondamentale per la formazione dei nostri studenti», ha commentato il professor Massimo Cerrocchi. «Il mondo delle costruzioni sta cambiando rapidamente: conoscere nuovi strumenti, materiali e metodi di lavoro significa prepararsi con maggiore consapevolezza alle professioni del futuro». Gli studenti hanno apprezzato particolarmente le dimostrazioni pratiche e la possibilità di osservare tecnologie difficilmente accessibili nella normale attività scolastica.

Bologna, una lezione a cielo aperto

Terminata la visita alla fiera, la giornata è proseguita nel centro storico di Bologna, tra le Due Torri, il Quadrilatero, Piazza Maggiore, la Basilica di San Petronio, l’Archiginnasio e i caratteristici portici.

Il percorso ha permesso ai ragazzi di ammirare una città in cui l’architettura medievale e rinascimentale convive armoniosamente con la modernità, offrendo spunti di osservazione sul patrimonio storico, sulle tecniche costruttive e sull’organizzazione degli spazi urbani. Per gli studenti CAT, una vera lezione sul campo, dedicata al rapporto tra architettura, storia e qualità della vita cittadina.

«Visitare Bologna ha completato il percorso della giornata: al SAIE abbiamo scoperto le tecnologie che stanno trasformando l’edilizia, mentre nel centro storico abbiamo potuto apprezzare il valore dell’architettura e degli spazi urbani costruiti nel tempo», ha aggiunto il professor Cerrocchi.

L’uscita si è conclusa con un bilancio positivo e con l’apprezzamento degli studenti, che hanno vissuto una giornata di apprendimento, scoperta e condivisione. Un’esperienza che conferma il valore delle attività didattiche sul territorio nel collegare formazione scolastica, orientamento professionale e patrimonio culturale.