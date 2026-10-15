I verdeazzurri raggiungono i sedicesimi grazie al 2-0 dell’andata, nonostante la sconfitta sul campo dell’Ostia Antica. La capolista chiama a raccolta il pubblico per il prossimo impegno di campionato

Cerveteri avanti in Coppa Italia, domenica al Galli la sfida con il Capranica

Il Cerveteri perde 1-0 sul campo dell’Ostia Antica, ma conquista l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia. A decidere il passaggio del turno è il successo per 2-0 ottenuto all’andata al Galli. Mister Ranieri ha dato spazio a tutti, soprattutto agli under. Il tecnico ha giudicato positivamente il primo tempo della squadra, segnalando però le difficoltà legate all’illuminazione del campo. “Direi un bel primo tempo, in un campo dove non si vedeva la palla a causa del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione. Siamo stati ordinati, abbiamo fatto il nostro”, ha dichiarato Ranieri.

Archiviata la qualificazione, l’attenzione si sposta sul campionato. Domenica il Cerveteri ospiterà al Galli il Capranica per una sfida importante. La capolista verdeazzurra chiama a raccolta il pubblico per sostenere la squadra. “Adesso pensiamo a domenica, c’è una sfida importante contro Capranica, che prepareremo con il massimo impegno per ritornare al successo”, ha aggiunto Ranieri.