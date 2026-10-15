Ladispoli, gli studenti dell’Alberghiero alla scoperta di Castel Sant’Angelo

Una giornata di didattica outdoor alla scoperta di Castel Sant’Angelo e del suo Museo: è quella trascorsa oggi dagli studenti della Classe V Pasticceria dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, accompagnati dal Prof. Paolo Ferranti, Docente di Enogastronomia e dal Prof. Mauro Di Mauro.

«Abbiamo scelto uno dei monumenti più noti della Capitale, ma al tempo stesso anche uno dei meno conosciuti nella sua straordinaria stratificazione storica. – ha sottolineato il Prof. Ferranti – Gli studenti sono rimasti colpiti proprio da questo aspetto emerso nel corso della visita guidata che ci ha consentito di scoprire tutti i segreti dell’antico Mausoleo di Adriano, poi incluso nelle Mura Aureliane e diventato uno dei più importanti punti strategici per la difesa di Roma. Crediamo profondamente nel valore di un apprendimento che sappia alimentarsi anche grazie all’esperienza sul territorio, a contatto con lo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale. – ha aggiunto il Prof. Ferranti – Si tratta di opportunità formative da non perdere che riescono a destare sempre l’interesse e l’entusiasmo dei nostri studenti».

La giornata si è conclusa con una sosta a Piazza Cavour di fronte alla statua dello statista piemontese e alla maestosa facciata del Palazzo di Giustizia. Un’esperienza da ripetere – hanno commentato gli allievi – per dar vita a una didattica capace di uscire dalle aule e trasformare l’apprendimento in scoperta ed emozione.