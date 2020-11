Share Pin 4 Condivisioni

Lo riferiscono le società farmaceutiche Pfizer e Biontech

Vaccino anti-covid alla fase 3 di sperimentazione: ”Sarà efficace al 90%”

Buone notizie sul vaccino anti-Covid. Ancora in fase di sperimentazione, il vaccino che contrasterà il virus e che sarà presente sul mercato a partire da marzo 2021, potrà essere efficace al 90 per cento.

Ciò vuol dire che se confermato, avrà un livello di protezione simile a qualsiasi altro vaccino che solitamente si somministra su di un bambino.

A riferirlo in un comunicato stampa sono proprio le due società farmaceutiche, Pfizer e Biontech, che nell’arco di quest’anno si sono impegnate concretamente a sviluppare un vaccino che fosse in grado di scacciare via il coronavirus.

Le società hanno difatti seguito uno studio ben preciso, analizzando e mettendo a confronto l’effetto su un campione di persone che hanno contratto il covid-19 con quello a cui è stato somministrato un placebo. Da qui il risultato efficace che se confermato, potrebbe vedere il vaccino pronto per il commercio.