Per Boccia è fondamentale distribuirle e somministrarle nel minor tempo possibile garantendo i richiami

Vaccini, a febbraio arriveranno altre 4 milioni di dosi –

La rapidità nella somministrazione del maggior numero di vaccini è diventata la priorità per contrastare la diffusione del Covid-19 in Italia.

Dopo l’allarme lanciato dall’Oms e dopo le due gravi vicende legate prima ai ritardi di Pfizer e poi alle delusioni europee attorno al vaccino AstraZeneca, sia il commissario che i ministeri competenti stanno ora puntando sulla celerità nella vaccinazione.

“Ad oggi abbiamo somministrato 1,8 milioni di vaccini e oltre 462 mila seconde dosi – rassicura Arcuri –. La vaccinazione è ripresa”.

Dal canto suo, il ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia, sottolinea che “a febbraio arrivano ulteriori 4 milioni di vaccini che si sommano ai due già arrivati”.

“Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi” dichiara Boccia durante il vertice con le Regioni per l’adeguamento del piano vaccinale.

A fargli eco, anche se per motivi diversi, anche Confindustria che spiega in un report odierno come la celerità nella vaccinazione abbia risvolti economici sul Pil nazionale.

Se ci saranno le giuste tempistiche i consumi potrebbero tornare ad alzarsi dal terzo trimestre di quest’anno.

Claudio Lippi