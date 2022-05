L’appuntamento è alle 9.30 al Polo universitario “Giovanni XXIII”, in largo F. Vito 1

Università Cattolica di Roma: il 14 maggio Open day per Economia e Medicina

È in programma per sabato 14 maggio la giornata di orientamento universitario promossa dall’Università Cattolica di Roma e dedicata alla presentazione dell’offerte formativa della facoltà di Economia e di quella di Medicina e chirurgia. L’appuntamento è alle 9.30 al Polo universitario “Giovanni XXIII”, in largo F. Vito 1. Si comincia con un incontro in Aula Lazzati per conoscere da vicino l’ateneo e le opportunità offerte agli studenti; quindi, in appuntamenti distinti per le due facoltà, docenti e tutor presentano l’offerta formativa.

In particolare, alle 10 nell’Aula 5 è in programma l’incontro di presentazione del corso di laurea in Economia e gestione dei servizi, seguito, alle 11, dal meeting “Come iscriversi alla facoltà di Economia”. È l’Aula Lazzati invece a ospitare, sempre alle 10, la presentazione dei corsi di laurea in Farmacia e Scienze e Tecnologie cosmetologiche e, alle 10.30, i corsi delle Professioni sanitarie: Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini, e radioterapia, Dietistica, Ostetricia, Infermieristica. Sempre alle 10.30, in Aula Bausola vengono presentati gli altri corsi delle Professioni sanitarie: Igiene dentale, Ortottica e assistenza oftalmologica, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedia e Fisioterapia. Alle 12 infine, di nuovo in Aula Lazzati, la presentazione dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Medicine and Surgery e Odontoiatria e protesi dentaria.

Le aspiranti matricole hanno anche la possibilità di prepararsi alle prove di ammissione. Per la facoltà di Economia è previsto per il pomeriggio di oggi, 12 maggio, alle 16 un incontro online (qui il link per l’iscrizione) per la preparazione al test d’ingresso. Per la facoltà di Medicina e chirurgia sono in programma invece due incontri nella giornata dell’Open day, sabato 14 maggio, in Aula Lazzati: alle ore 12.45 l’incontro “Come iscriversi alla facoltà di Medicina e chirurgia”, seguito (solo in presenza) dalla simulazione delle prove di ammissione ai corsi di laurea della facoltà.

Dedicato alle famiglie infine l’incontro “Genitori in ateneo”, alle 13.15 in Aula Bausola: un appuntamento «per riflettere insieme ai genitori e alle famiglie su come accompagnare le scelte universitarie dei propri figli e per conoscere l’università e i suoi servizi», spiegano dalla Cattolica.

Per l’intera giornata ai desk delle facoltà, attivi dalle 8.30, saranno presenti i tutor di gruppo: studenti laureati che racconteranno la loro esperienza e potranno fornire utili consigli anche su tutti i servizi della sede romana dell’Università Cattolica (aiuti economici, mense, collegi, prestito libri, servizio sanitario e counselling, corsi di lingue e programmi internazionali e procedura di ammissione). Dalle 11 alle 14 poi si potranno effettuare visite guidate al campus universitario.

Per informazioni è possibile consultare il sito istituzione (https://www.unicatt.it/evt-open-day-unicatt-presentazione-delle-lauree-triennali-e-a-ciclo-unico) dedicato agli studenti delle scuole superiori o contattare il Servizio orientamento della sede di Roma della Cattolica, scrivendo a [email protected].