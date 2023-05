Uniti per Cerveteri: “Il Comune ha presentato progetti per il PNRR?” –

Mentre il sindaco Grando a Ladispoli comunica ai propri cittadini di aver ottenuto fondi vincolati per progetti dal PNRR di 10 milioni di euro, la prima cittadina di Cerveteri resta in silenzio.

Tutti i comuni limitrofi Bracciano, Santa Marinella e Fiumicino hanno presentato istanze per ottenere fondi dal PNRR.

Proprio ieri il Ministro dell’ economia e delle finanze Giorgetti, ha dichiarato che è al via la terza trance del PNRR. Per chi non lo sapesse il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’ ottima occasione per gli enti locali di acquisire contributi economici, a fondo perduto, mirati a progetti che altrimenti i comuni non potrebbero sostenere. Ed ecco quindi che i comuni più virtuosi hanno presentato proposte per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, spiccano intenzioni di rifacimento di un lungo mare, un nuovo lungo lago e non per ultimi progetti per i servizi sociali, per aiutare cittadini in difficoltà. Guardando i bandi, ne spicca uno fra tutti che sarebbe necessario per il nostro ente, quello per il rinforzo del corpo dipendenti, questo aiuterebbe la macchina amministrativa a lavorare con la giusta lena e non soffrire più di un organico numericamente povero. Noi di Uniti per Cerveteri, insieme a tutti i cittadini del comune di Cerveteri, chiediamo a gran voce di avere notizie certe sul PNRR, oltre al progetto della scuola nido di Cerenova, sono stati presentati altri progetti? Se si, è dovere dell’ amministrazione informare la cittadinanza. Tenendo conto della difficoltà economica emersa dal rendiconto 2022 presentato giorni fa, è importante non bucare questa opportunità. Restiamo in attesa e chiediamo un incontro tra sindaco e cittadini sulla questione PNRR.

Lo dichiara in una nota il gruppo Uniti per Cerveteri.