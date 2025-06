“Un’Estate in musica”: alla Necropoli di Cerveteri il Giampaolo Ascolese Trio in concerto

La rassegna è organizzata dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, primo appuntamento sabato 21 Giugno in occasione della Festa della Musica

In occasione della Festa della Musica di sabato 21 giugno alla Necropoli Etrusca della Banditaccia di Cerveteri prende il via “Un’Estate in musica”, rassegna che vedrà alternarsi nella suggestiva cornice del sito Unesco concerti e momenti artistici e culturali. La kermesse è organizzata dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, con il Patrocinio dell’Assessorato al Sito Unesco di Cerveteri insieme all’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, realtà già nota ed estremamente apprezzata dal pubblico del territorio.

Ad inaugurare la rassegna, proprio sabato 21 giugno alle ore 21:00, sarà il Giampaolo Ascolese Trio, con “Souvenir d’Italie”, un viaggio nei grandi successi musicali Made in Italy scritti tra il ’47 e il ’67 quando la Canzone Italiana guardava alle ispirazioni jazzistiche americane. Un trio raffinato ed elegante: ad accompagnare la voce di Paola Massero, Giampaolo Ascolese al vibrafono e Gianluigi Clemente al pianoforte.

In scaletta, brani indimenticabili del cantautorato italiano, come “Nel blu dipinto di blu”, “Estate”, “Se stasera sono qui”, “Senza fine” e molti altri ancora.

Il costo del biglietto è di 12euro, comprensivo di ingresso alla Necropoli, brindisi di benvenuto e concerto. Si raccomanda la prenotazione, inviando un messaggio al numero al 3478325416 oppure scrivendo una e-mail a [email protected]

“Una serata speciale, in uno scenario unico al mondo come quello della Necropoli Etrusca della Banditaccia – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessore alla Tutela e Promozione del Sito Unesco del Comune di Cerveteri – questo è solamente il primo di una serie di concerti che con la direzione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia abbiamo organizzato all’interno della nostra Necropoli e che proseguiranno anche nelle prossime settimane. Già in passato la Necropoli è stato teatro di importanti momenti culturali per Cerveteri, ultima in ordine di tempo una delle tappe finali del Premio Strega e il Premio Letterario Etrusco. Sono certa che anche gli appuntamenti di ‘Un’Estate in musica’ riscuoteranno ampio gradimento di pubblico: sarà occasione per assistere a dei concerti davvero di grande qualità e per degustare un piacevole aperitivo. Con l’occasione, sono felice di poter ringraziare il Direttore del Parco Archeologico Vincenzo Bellelli per l’attenzione costante che riserva a Cerveteri, dimostrando estrema sensibilità verso il nostro patrimonio artistico e culturale così come ringrazio il Maestro Giacomo Bellucci dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, negli anni consolidatasi come una delle realtà musicali di maggior pregio e qualità del comprensorio”.

Commenta l’avvio della rassegna anche Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, che dichiara: “In attesa della pubblicazione del cartellone dell’Estate Caerite 2025, che avverrà nei prossimi giorni, diamo il via alle serate estive di Cerveteri con questa rassegna davvero prestigiosa e che già il 28 giugno e il 5 luglio vedrà succedersi due nuovi appuntamenti. Sarà una stagione estiva capace di richiamare una fascia di pubblico più variegata possibile, non soltanto nel capoluogo, ma anche nelle Frazioni e grazie a questa rassegna organizzata dal Parco Archeologico anche all’interno del nostro sito Unesco”