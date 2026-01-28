Un singolare evento tra narrazione e memoria archeologica

Il thriller psicologico “I delitti della Vergine” di Daniela Alibrandi

Il thriller psicologico “I delitti della Vergine” di Daniela Alibrandi (Morellini Editore), ambientato nei sotterranei dell’Acquedotto Vergine e alla Fontana di Trevi, diventa il punto di partenza per un evento che esplora il rapporto tra narrazione, spazio archeologico e tormenti spirituali.

La presentazione del romanzo si svolgerà nella giornata di Sabato 31 Gennaio alle ore 16:30, all’interno di uno dei siti più evocativi della Città Eterna: Le Case Romane del Celio.

Il dialogo tra l’autrice, la giornalista Barbara Pignataro e la promotrice di lettura Giorgia Gioacchini, sarà arricchito dagli interventi del criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio e dello speleologo romano Fabrizio Baldi. Il romanzo, che intreccia mito e contemporaneità, viene così letto anche attraverso le lenti della scienza, dell’indagine e dell’esplorazione.

La componente performativa è affidata alla teatralizzazione di alcune pagine, a cura del regista Agostino De Angelis con gli attori Riccardo Frontoni, Stefano Ercolani e Samira Ercolani della Academy for Theatre, Cinema and Cultural Heritage.

A conclusione dell’incontro, una visita guidata gratuita con archeologo permetterà al pubblico di entrare fisicamente nei luoghi evocati dalla narrazione.

L’evento, organizzato da CoopCulture, è gratuito con biglietto d’ingresso al sito archeologico a prezzo eccezionalmente ridotto.

Per maggiori informazioni: https://www.caseromanedelcelio.it/events/i-delitti-della-vergine-presentazione-romanzo-di-daniela-alibrandi/