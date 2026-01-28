 
Un singolare evento tra narrazione e memoria archeologica

28 Gennaio 2026

Il thriller psicologico “I delitti della Vergine” di Daniela Alibrandi

Il thriller psicologico “I delitti della Vergine” di Daniela Alibrandi (Morellini Editore), ambientato nei sotterranei dell’Acquedotto Vergine e alla Fontana di Trevi, diventa il punto di partenza per un evento che esplora il rapporto tra narrazione, spazio archeologico e tormenti spirituali.

La presentazione del romanzo si svolgerà nella giornata di Sabato 31 Gennaio alle ore 16:30, all’interno di uno dei siti più evocativi della Città Eterna: Le Case Romane del Celio.

Il dialogo tra l’autrice, la giornalista Barbara Pignataro e la promotrice di lettura Giorgia Gioacchini, sarà arricchito dagli interventi del criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio e dello speleologo romano Fabrizio Baldi. Il romanzo, che intreccia mito e contemporaneità, viene così letto anche attraverso le lenti della scienza, dell’indagine e dell’esplorazione.

La componente performativa è affidata alla teatralizzazione di alcune pagine, a cura del regista Agostino De Angelis con gli attori Riccardo Frontoni, Stefano Ercolani e Samira Ercolani della Academy for Theatre, Cinema and Cultural Heritage.

A conclusione dell’incontro, una visita guidata gratuita con archeologo permetterà al pubblico di entrare fisicamente nei luoghi evocati dalla narrazione.

L’evento, organizzato da CoopCulture, è gratuito con biglietto d’ingresso al sito archeologico a prezzo eccezionalmente ridotto.

Per maggiori informazioni: https://www.caseromanedelcelio.it/events/i-delitti-della-vergine-presentazione-romanzo-di-daniela-alibrandi/