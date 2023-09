Domenica 10 settembre a Pescina, ci sarà una manifestazione in difesa della fauna italiana dopo l’uccisione dell’orsa Amarena.

Domenica 10 settembre alle ore 10 in Piazza Mazzarino a Pescina, in provincia di L’Aquila, anche gli attivisti del WWF Roma e Area Metropolitana parteciperanno alla manifestazione “Un futuro per l’Orso”, in difesa della fauna italiana.

Chi ha cuore la natura del nostro Paese si riunirà per la manifestazione “Un futuro per l’Orso” , in memoria dell’orsa Amarena e in difesa della fauna italiana. E’ stato scelto come luogo simbolico il comune di Pescina in provincia di L’Aquila, fondamentale per l’area degli ultimi 60 orsi bruni marsicani.

Qui una intera comunità, al pari della stragrande maggioranza degli abruzzesi, ha vissuto in maniera assolutamente pacifica i frequenti passaggi di Amarena lungo le strade e i vicoli del paese e delle frazioni.

Dichiara il WWF Roma e Area Metropolitana” “Un’occasione per ricordare l’Orsa Amarena, un’occasione per ricordare la bellezza che la Natura ci offre, per ricordare le nostre responsabilità verso gli altri non umani, per affermare tutti assieme mai più crimini di Natura.”