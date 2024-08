Trevignano Romano, riuscita l’iniziativa di raccolta sangue organizzata da Parrocchia e Gruppo Donatori “F. Olgiati” –

Con lo slogan “Anche ad agosto al Policlinico Gemelli c’è bisogno di sangue”, un nuovo evento di donazione del bene più prezioso alla vita si è svolto ieri mattina, sabato 10 agosto 2024, a Trevignano Romano.

Indetto dalle ore 8:30 alle ore11:00, l’incontro è stato organizzato dal Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV, in collaborazione con la Parrocchia “Santa Maria Assunta”, sotto la direzione della Professoressa Luciana Teofili, Direttore del Servizio di Emotrasfusione del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”.

Sviluppatosi presso la Casa del Fanciullo “Sacro Cuore”, in Via Garibaldi n. 127, nel rispetto della disciplina vigente in materia 15 sono state le persone, tra maschi e femmine, che hanno deciso di donare sangue.

Con l’appuntamento di ieri – dichiara Giovanni Bonetti, Presidente del Gruppo Donatori “Francesco Olgiati” ODV – si è voluta allestire un presidio per ricordare quanto importante sia per l’intero arco dell’anno donare se stessi nel suo significato più alto. L’occasione ha sancito l’inizio della collaborazione tra la Parrocchia e il Gruppo Donatori Olgiati che per l’occasione ha provveduto a donare allo stesso ente ecclesiastico un furgone con le quali d’ora in avanti potrà meglio effettuare le proprie attività sociali e religiose.

Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV