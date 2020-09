Trasporto pubblico. USB: sciopero nel Lazio il 25 settembre

Share Pin 3 Condivisioni

Coronavirus: troppo pericoloso guidare con l’80% della capienza a bordo

Agitazioni sindacali all’orizzonte per la fine di settembre: l’USB ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico a Roma e nel Lazio.

Atac, Roma Tpl e Cotral si fermano per 24 ore il 25 settembre per protestare contro le misure decise dalla Regione e dal governo per evitare i contagi a bordo.

Con le scuole già aperte da 10 giorni, bus e metro si fermeranno dalle 10 alle 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio. Saranno assicurate le fasce di garanzia.

In un comunicato dell’Unione Sindacale di Base si preannunci anche l’impugnazione al TAR degli atti della Pisana e della conferenza Stato-Regioni.

È l’afflusso ai mezzi il problema: passato dal già fissato 60% al ben più alto 80%: secondo i lavoratori continuare a guidare in questo stato è troppo pericoloso. “Le aziende non assicurano il contingentamento degli ingressi su bus e metro, dove spesso si supera il 100% della capienza” – scrive l’USB.