Tragedia sul lavoro all’aeroporto di Fiumicino: operaio perde la vita in incidente presso officina aeronautica

Questa mattina, intorno alle 7:30, si è verificato un grave incidente sul lavoro presso un’officina situata vicino al varco 5 dell’aeroporto di Fiumicino. Un operaio, impiegato dalla ditta Lazio Servizi Srl e incaricato da Quick Turn Engine Center Europe Srl, ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto durante le operazioni.

Nonostante l’intervento tempestivo di un’eliambulanza e di un’ambulanza, le ferite riportate sono state troppo gravi e non c’è stato nulla da fare. La magistratura è già sul posto per chiarire le cause dell’accaduto.