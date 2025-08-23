Si terrà una conferenza stampa di presentazione e le date del IX Trofeo sono già state indicate: sono il 12, 13 e 14 settembre.
Torna "La Dolce Vita" con le auto d'epoca a Santa Marinella
Anche quest’anno si terrà a Santa Marinella il consueto trofeo di auto d’epoca “La Dolce Vita”, giunto alla sua nona edizione.
Il 2025 è caratterizzato dall’intitolazione a Giorgio Marzolla, scomparso nel 2022, speleologo, ma soprattutto collezionista e restauratore di auto d’epoca, da sempre noto nell’ambiente.
Il primo passo sarà la conferenza stampa di presentazione il 1° settembre che si terrà presso l’aula consiliare “Silvio Caratelli” del Municipio di Santa Marinella, alla presenza del presidente dell’Associazione “Circuito Storico Santa Marinella”, Daniele Padelletti e del Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, con la partecipazione di importanti ospiti.
Le date della nuova edizione del Trofeo sono il 12, 13 e 14 settembre.