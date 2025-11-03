Torna il Natale Solidale con AISM: regala la speranza e sostieni la Ricerca sulla Sclerosi Multipla

Anche per questo 2025, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla lancia la sua maratona per finanziare la Ricerca Scientifica, cruciale per trovare una cura definitiva per la patologia. Tanti prodotti ‘buoni, speciali e solidali’ ti aspettano.
Si avvicina il Natale e, come ogni anno, l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) rinnova il suo appuntamento con la solidarietà per sostenere le attività di Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla, una malattia neurodegenerativa complessa che, ad oggi, non ha ancora una cura risolutiva.
Fare il pieno di solidarietà è facile: basta scegliere uno dei tanti prodotti disponibili. Acquistandoli, si ottiene non solo un’eccellente idea regalo, ma si contribuisce concretamente al lavoro quotidiano di medici e ricercatori.