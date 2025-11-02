Tolfa, distribuito uno speciale annullo filatelico per la VI Campagna di sensibilizzazione sui tumori al seno

Tolfa, distribuito uno speciale annullo filatelico per la VI Campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori al seno

Poste Italiane sarà presente oggi a Tolfa in occasione della “VI Edizione della Campagna di sensibilizzazione sui Tumori al Seno”, con uno speciale annullo filatelico dedicato. L’appuntamento è nel cuore del Villaggio della Salute allestito in Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 10 alle 17.

Il timbro figurato, richiesto da Think Pink Italy ETS, sarà disponibile per il pubblico e i collezionisti che vorranno celebrare la partecipazione di Tolfa alla campagna nazionale.

Allo stand di Poste Italiane saranno attivati il servizio di bollatura filatelica, l’accettazione e l’invio della corrispondenza. Inoltre, saranno disponibili francobolli e prodotti filatelici selezionati per l’occasione. I collezionisti che vogliono arricchire la propria raccolta troveranno anche l’annullo filatelico dedicato al Giubileo 2025.

Terminata la giornata, l’annullo speciale sarà depositato presso lo sportello filatelico di Civitavecchia Centro (via Giordano Bruno, 11). Questo per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi, sia dall’Italia che dall’estero. Scaduti i termini, il timbro sarà archiviato presso il Museo Storico PT del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni a Roma, a testimonianza ufficiale della tappa tolfetana della campagna.