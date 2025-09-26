I tifosi etruschi: “Vogliamo vincere, dateci questa gioia. Portate bandiere e sciarpe verde azzurre”

Tifosi verde azzurri fremono, per il derby col Ladispoli si accende la passione

Parlano i tifosi in vista del derby di domenica prossima, tra ricordi e aneddoti. Ci sono tifosi che hanno visto i Cervi vincere il derby con il Ladispoli nel 1991, 34 anni fa. Anche se in realtà i verde azzurri due derby negli ultimi 10 anni, pur contando poco li hanno vinti.

“Il derby vero, purtroppo non lo vinciamo da oltre 30 anni. In Promozione nel 2010 non ne abbiamo vinto uno – ricorda Achille- . Domenica sarò allo stadio, speriamo di portare via i tre punti” . Lo segue Paolo. ” Vengo quasi sempre a vedere il Cerveteri, faccio parte della vecchia guardia, vincere il derby domenica sarebbe un qualcosa di stupendo. Chiediamo impegno, tanta passione per darci una bella gioia”.

Il fatto, poi, che il Ladispoli si alleni lontano da casa, a Roma, non lascia quel sapore di derby che esisteva fino a qualche anno fa.

“Si è perso molto, soprattutto da parte loro – afferma Barnaba, autista – , Fino a dieci anni erano gare sentite, molto passionali. Noi la sentiamo comunque, e la vogliamo vincere”.