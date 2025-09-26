Cerveteri, alla Banditaccia di Cerveteri “Estate in Musica”

Penultimo concerto della rassegna. Appuntamento domani alle 20.00

Sabato 27 Settembre, alle ore 20.00 si terrà, presso la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, il penultimo concerto della rassegna “Estate in musica” organizzato dalla Direzione del PACT – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e realizzato dall’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini.

I concerti cameristici stanno rappresentando per il nostro territorio un punto di riferimento molto apprezzato, poiché ci permettono di conoscere il più importante repertorio cameristico per i più svariati ensemble, con solisti di eccezione.

Voluto dal Direttore del PACT, Dr. Vincenzo Bellelli, e promosso dall’allora Assessora al sito Unesco del Comune di Cerveteri, Federica Battafarano, la rassegna entra ora nel suo quinto appuntamento, con un concerto cameristico per violoncello e Pianoforte.

I due esecutori: Sandro De Blasio al violoncello e Giacomo Bellucci al pianoforte, sono docenti di Conservatorio (S. Cecilia di Roma ed al Licinio Refice di Frosinone) e presentano alcuni fra i più noti brani per questa formazione: la 3° sonata di Beethoven op 69, la Sonata op . 38 di Brahms, i Pezzi fantastici op 73 di Schumann e due brani di Faurè.

Il brindisi di benvenuto che caratterizza questi eventi è un momento introduttivo molto apprezzato dal pubblico.

Questi ultimi due concerti non si svolgeranno più all’aperto, come fatto finora, per comprensibili ragioni climatiche, ma all’interno della Sala Mengarelli, dentro la Necropoli. Ciò limita ulteriormente i posti disponibili, per cui si raccomanda la prenotazione su Whatsapp al n° 3478325416 oppure alla mail: [email protected]

Il prossimo ed ultimo concerto, di sabato 4 ottobre, sempre alle ore 20.00 proporrà un recital solistico per pianoforte, con musiche di Beethoven e Chopin.