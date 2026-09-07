Tifosi del Cerveteri che risposta, 190 paganti per la prima in casa

Ddomenica a Ladispoli si annuncia il pienone, tifosi pronti a sostenere Pagliuca e compagni in quella che la madre delle sfide

Se non fosse stato per il caldo, al Galli ci sarebbero state ancora più persone. Il Cerveteri ringrazia chi era presente sulle tribune: 190 paganti, oltre agli ingressi gratuiti. Un dato che fa invidia anche a club di Eccellenza.

La risposta della tifoseria è stata dunque positiva, tanto che la dirigenza ha voluto ringraziare pubblicamente i presenti. E ora, dopo la vittoria sull’Anguillara, cresce il fermento in vista di domenica prossima.

A Ladispoli i tifosi etruschi saranno in molti, nonostante il settore che verrà loro assegnato sia troppo piccolo per ospitare il numero di sostenitori che, a oggi, dovrebbe aggirarsi intorno alle 250 unità. Una parte di loro, infatti, potrebbe sistemarsi sulla tribuna centrale.

Intanto, dopo i tre punti conquistati, attorno alla squadra è tornato grande entusiasmo. Domenica il Cerveteri è atteso a Ladispoli per quella che, più di una semplice partita, è la madre di tutte le sfide.