Dopo il grande risultato di domenica a Frascati, adesso si punta alla promozione

Santa Marinella: per il Tennis Team Aureliano il giorno della verità –

Si avvicina per il Tennis Team Aureliano il giorno della verità. Infatti, dopo il grande risultato di domenica 24 a Frascati, il team che milita in serie D1 maschile della compagine cara ai fratelli Oroni, adesso punta decisamente alla promozione.

Il 6/0 inflitto dai portacolori locali proietta il circolo del Litorale nord al primo posto nel girone, e domenica 8 maggio, in casa, allo Sporting club di Santa Marinella i tennisti si giocheranno l’accesso ai play off per la promozione in serie C. Per la cronaca sportiva si registrano le vittorie di Mariani, Egidi e Pantoni ed una grande prestazione dell’under 16 Mattia Persi che vince al terzo e regala all’Aureliano i punti vittoria e soprattutto una differenza match vinti invidiabile che può fare la differenza finale. L’ appuntamento è dunque per il prossimo 8 maggio, in casa, contro l’ostico Colle Diana, tappa fondamentale per staccare uno storico biglietto per i play off.

“Fondamentale” dicono i maestri e responsabili della scuola Tennis “sarà l’apporto del pubblico, il calore di chi ama il tennis e vive le attività del circolo, siamo vicini ad una meta storica, è la vetrina ufficiale del tennis sul Litorale. Per l’importante giornata di sport, il Circolo Tennis Club Sporting sta già preparando accoglienza e supporto ai propri beniamini, sarà una domenica primaverile davvero calda, speriamo faccia da prologo ad una grande giornata sportiva”.