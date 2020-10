Share Pin 7 Condivisioni

Servirà a decongestionare le tende del San Paolo e Ladispoli

Tamponi, riapre il drive in portuale a Civitavecchia

Riapre oggi il Drive in portuale a largo della Pace a Civitavecchia. Il drive in servirà a decongestionare l’attività delle tende del San Paolo e di Ladispoli ed è dedicato esclusivamente alle persone che vengono mandate dal SISP a fare il tampone (scuole, contatti di casi positivi etc)

Martedì prossimo arriverà il container ma nel frattempo visto l’afflusso delle persone alle altre tende e drive in, si è deciso di aprire già oggi alle 14.00.

Fino a martedì 27 il drive in di piazzale della Pace sarà aperto dalle 14 alle 20.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e disponibilità la Capitaneria di Porto, l’autorità Portuale, Port Mobility, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza.