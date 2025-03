T.P.L. e linea 33 di Valcanneto: Cerveteri attende risposte da Ladispoli sull’adeguamento della linea ripristinata

T.P.L. e linea 33 di Valcanneto: Cerveteri attende risposte da Ladispoli

“Prendiamo atto con rammarico della mancata risposta da parte del Comune di Ladispoli in merito alle richieste avanzate per la modifica dell’orario della Linea 33 del Trasporto Pubblico Locale, nonostante la disponibilità inizialmente dichiarata a considerare eventuali esigenze specifiche.

Dopo la riattivazione della linea, che certamente rappresenta un passo positivo, abbiamo segnalato con tempestività le criticità ancora presenti, in particolare l’assenza di corse tra le 15:30 e le 18:40, che crea un disservizio significativo per pendolari, l’ultima corsa dalla Stazione di Palidoro fissata alle 19:40, insufficiente per coprire le necessità dei pendolari, considerato che ben otto treni provenienti da Roma arrivano dopo questo orario, e l’assenza totale di servizio nei giorni di sabato e domenica, lasciando completamente scoperto il collegamento tra la stazione e Valcanneto nel weekend.

Dopo oltre due mesi di disservizio, avremmo sperato di poter finalmente restituire ai cittadini un servizio completo, soprattutto considerando che vi è capienza chilometrica nel contratto per garantire una copertura più adeguata.

Il silenzio del Comune di Ladispoli sulle richieste avanzate evidenzia una preoccupante mancanza di attenzione verso le esigenze dei cittadini di Cerveteri. Il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale e la sua organizzazione deve rispondere ai reali bisogni della comunità. Restiamo in attesa di una risposta concreta e di un confronto costruttivo affinché le richieste avanzate possano essere accolte e tradotte in un servizio efficiente ed equo per tutti gli utenti.”

A dichiararlo in una nota è il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.