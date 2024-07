Successo per il torneo di basket organizzato a Marina di Cerveteri –

Si conclude la terza giornata del torneo di basket più emozionante del litorale.

Dichiarano gli organizzatori via social: “Ora è il tempo degli onori! Onore a questi meravigliosi 70 e passa ragazzi che hanno giocato per noi e con noi. Battendosi come leoni e rimanendo fino alla fine per applaudire i vincitori, per poi aiutarci a risistemare un parco che mai come in questa edizione sembrava un piccolo palazzetto. Ringraziamo il Comune di Cerveteri per averci messo a disposizione il parco per l’evento. Ringraziamo Caere Mare Aps per il supporto logistico. Ringraziamo i nostri sponsor Mignanti Marmi Elettromix Expert Cerenova Per Lui & Per Lei.

Ed adesso onore ai vincitori

Primo premio Under 15: Squadra “Como semo”

Primo premio Over 15 Silver: Squadra “LavincenteTra”

Primo premio Over 15 Gold: Squadra “Gli avengers”

Ci vediamo il prossimo anno….per la 3° Edizione.”